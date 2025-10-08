Backend Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos Riot Games varierer fra $133K per year for P1 til $430K per year for P5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $282K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Riot Gamess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
