UX Designer-kompensasjon in United States hos Riot Games utgjør totalt $237K per year for P4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $150K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Riot Gamess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***