RingCentral
  Lønninger
  Programvareutvikler

  Full-Stack Programvareingeniør

RingCentral Full-Stack Programvareingeniør Lønninger

Full-Stack Programvareingeniør-kompensasjon in India hos RingCentral utgjør totalt ₹2.59M per year for L1. Den yearlige mediankompensasjonspakken in India utgjør totalt ₹2.71M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for RingCentrals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/8/2025

Gjennomsnitt Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos RingCentral er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Full-Stack Programvareingeniør hos RingCentral in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹4,661,832. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos RingCentral for Full-Stack Programvareingeniør rollen in India er ₹2,692,442.

