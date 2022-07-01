Selskapskatalog
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Lønninger

Ridgemont Equity Partnerss lønn varierer fra $121,390 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $278,600 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ridgemont Equity Partners. Sist oppdatert: 11/29/2025

Salg
$121K
Programvareingeniør
$279K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ridgemont Equity Partners er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $278,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ridgemont Equity Partners er $199,995.

Andre ressurser

