Selskapskatalog
Ridgeline
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Ridgeline Lønninger

Ridgelines lønn varierer fra $93,465 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $241,200 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ridgeline. Sist oppdatert: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $164K

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Kundeservice
$206K
Personalavdeling
$123K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktdesigner
$93.5K
Produktleder
$141K
Cybersikkerhetsanalytiker
$169K
Programvareutviklingsleder
$241K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ridgeline er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $241,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ridgeline er $164,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ridgeline

Relaterte selskaper

  • Intercom
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Kraken
  • Quick Base
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridgeline/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.