Rice University Lønninger

Rice Universitys lønn varierer fra $32,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $97,013 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rice University . Sist oppdatert: 11/29/2025