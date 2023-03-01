Selskapskatalog
Rice University
Rice University Lønninger

Rice Universitys lønn varierer fra $32,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $97,013 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rice University. Sist oppdatert: 11/29/2025

Programvareingeniør
Median $32K

Forskningsviter

Kjemiingeniør
Median $36K

Forskningsingeniør

Datavitenskaper
Median $40K

Research Assistant
Median $40K
Administrativ assistent
$48.1K
Biomedisinsk ingeniør
$51.7K
Dataanalytiker
$58.8K
Finansanalytiker
$77.4K
Geologiingeniør
$66.7K
Maskiningeniør
$34.8K
Produktdesigner
$79.6K
Produktleder
$97K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Rice University er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $97,013. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Rice University er $49,910.

Andre ressurser

