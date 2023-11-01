Selskapskatalog
RIB Software
RIB Software Lønninger

RIB Softwares lønn varierer fra $71,271 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $179,476 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos RIB Software. Sist oppdatert: 11/29/2025

Forretningsanalytiker
$105K
Forretningsutvikling
$179K
Markedsføring
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareingeniør
$71.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos RIB Software er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $179,476. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos RIB Software er $106,777.

