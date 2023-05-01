Selskapskatalog
Rhumbix
Rhumbix Lønninger

Rhumbixs lønn varierer fra $150,750 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $187,060 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rhumbix. Sist oppdatert: 11/29/2025

Produktdesigner
$151K
Programvareingeniør
$187K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Rhumbix er Programvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $187,060. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Rhumbix er $168,905.

