Rho Lønninger

Rhos lønn varierer fra $100,500 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $201,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Rho . Sist oppdatert: 11/29/2025