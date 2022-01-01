Selskapskatalog
Replicated
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Replicated Lønninger

Replicateds lønn varierer fra $170,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $245,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Replicated. Sist oppdatert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Median $170K
Salgsingeniør
$216K
Programvareutviklingsleder
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Replicated er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (1.04% per periode)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (1.04% per periode)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (1.04% per periode)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Replicated er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $245,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Replicated er $215,761.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Replicated

Relaterte selskaper

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser