Selskapskatalog
Replicant
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Replicant Lønninger

Replicants lønn varierer fra $73,738 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $306,000 for en Salgsingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Replicant. Sist oppdatert: 8/29/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $103K
Produktdesigner
$84.3K
Produktleder
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Salg
$73.7K
Salgsingeniør
$306K
Programvareutviklingsleder
$139K
Løsningsarkitekt
$84.1K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Replicant er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Replicant is Salgsingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $306,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Replicant is $103,013.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Replicant

Relaterte selskaper

  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Snap
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser