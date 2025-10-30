Produktleder-kompensasjon in United States hos Remitly varierer fra $102K per year for L1 til $419K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $174K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Remitlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$102K
$102K
$0
$0
L2
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
$306K
$189K
$118K
$0
L4
$343K
$206K
$138K
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)