Remitly
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker lønninger

Remitly Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in Israel hos Remitly varierer fra ₪313K til ₪445K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Remitlys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₪354K - ₪403K
Israel
Vanlig Område
Mulig Område
₪313K₪354K₪403K₪445K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Remitly er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Remitly in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪444,725. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Remitly for Finansanalytiker rollen in Israel er ₪312,815.

Andre ressurser