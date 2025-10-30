Selskapskatalog
RELEX Solutions
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

RELEX Solutions Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Finland hos RELEX Solutions utgjør totalt €63.3K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for RELEX Solutionss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/30/2025

Median Pakke
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Totalt per år
€63.3K
Nivå
L3
Grunnlønn
€63.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos RELEX Solutions?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.6K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.2K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Fullstack Programvareutvikler

DevOps-ingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos RELEX Solutions in Finland ligger på en årlig totalkompensasjon på €86,575. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos RELEX Solutions for Programvareingeniør rollen in Finland er €63,294.

Andre ressurser