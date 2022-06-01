Selskapskatalog
RELEX Solutions
RELEX Solutions Lønninger

RELEX Solutionss lønn varierer fra $54,378 i total kompensasjon per år for en Dataanalytiker på laveste nivå til $195,840 for en Salgsingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos RELEX Solutions. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $72.6K

Full-Stack Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Forretningsoperasjonsleder
$142K
Kundeservice
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dataanalytiker
$54.4K
Produktdesignleder
$83.8K
Produktleder
$99.4K
Prosjektleder
$120K
Salg
$158K
Salgsingeniør
$196K
Programvareutviklingsleder
$83.3K
Løsningsarkitekt
$116K
Teknisk programleder
$69.9K
Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at RELEX Solutions is Salgsingeniør at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,840. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at RELEX Solutions is $107,890.

