Selskapskatalog
Relativity
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Relativity Lønninger

Relativitys lønn varierer fra $102,060 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $298,500 for en Forretningsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Relativity. Sist oppdatert: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $140K
Programvareutviklingsleder
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produktdesigner
Median $119K
Forretningsoperasjoner
$299K
Dataforskningsleder
$217K
Dataforsker
$147K
Markedsføring
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX-forsker
$110K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

30%

ÅR 3

50%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Relativity er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 5% opptjenes i 1st-ÅR (5.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 3rd-ÅR (30.00% årlig)

  • 50% opptjenes i 4th-ÅR (50.00% årlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Relativity er Forretningsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $298,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Relativity er $147,131.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Relativity

Relaterte selskaper

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser