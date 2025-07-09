Selskapskatalog
Regus Lønninger

Reguss lønn varierer fra $37,253 i total kompensasjon per år for en Eiendomsforvalter på laveste nivå til $125,625 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Regus. Sist oppdatert: 10/25/2025

Produktleder
$126K
Eiendomsforvalter
$37.3K
Salg
$53.3K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Regus er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $125,625. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Regus er $53,265.

Andre ressurser