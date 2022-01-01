Selskapskatalog
Regeneron
Regeneron Lønninger

Regenerons lønn varierer fra $75,000 i total kompensasjon per år for en Biomedisinsk ingeniør på laveste nivå til $238,085 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Regeneron. Sist oppdatert: 10/24/2025

Dataforsker
Median $210K
Biomedisinsk ingeniør
Median $75K
Programvareutvikler
Median $105K

Kontrollingeniør
$89.6K
Dataanalytiker
$109K
Dataforskningsleder
$199K
Elektroingeniør
$117K
Grunnlegger
$96.5K
Maskiningeniør
$111K
Produktleder
$199K
Programleder
$181K
Løsningsarkitekt
$238K
Risikokapitalist
$184K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Regeneron er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $238,085. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Regeneron er $117,316.

