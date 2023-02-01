Selskapskatalog
Regalix
Regalix Lønninger

Regalixs lønn varierer fra $3,649 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $9,563 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Regalix. Sist oppdatert: 10/25/2025

Kundeservice
$3.6K
Dataanalytiker
$9.6K
Programvareutvikler
$7K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Regalix er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $9,563. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Regalix er $6,978.

