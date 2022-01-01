Selskapskatalog
REEF
REEF Lønninger

REEFs lønn varierer fra $72,000 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $225,106 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos REEF. Sist oppdatert: 11/14/2025

Forretningsanalytiker
Median $72K
Produktleder
Median $85K
Prosjektleder
$113K

Salg
$225K
Programvareingeniør
Median $80K
Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
Options

Hos REEF er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (1.67% månedlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (1.67% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos REEF er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $225,106. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos REEF er $85,000.

