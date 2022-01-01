REEF Lønninger

REEFs lønn varierer fra $72,000 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $225,106 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos REEF. Sist oppdatert: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos REEF er Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:
20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)
20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)
20% opptjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedlig)
20% opptjenes i 4th-ÅR (1.67% månedlig)
20% opptjenes i 5th-ÅR (1.67% månedlig)
Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.