Redpanda Data Lønninger

Redpanda Datas lønn varierer fra $119,400 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $281,520 for en Salgsingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Redpanda Data . Sist oppdatert: 9/1/2025