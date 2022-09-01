Selskapskatalog
Redpanda Data
Redpanda Data Lønninger

Redpanda Datas lønn varierer fra $119,400 i total kompensasjon per år for en Markedsføring på laveste nivå til $281,520 for en Salgsingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Redpanda Data. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $200K
Markedsføring
$119K
Produktleder
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Salgsingeniør
$282K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Redpanda Data er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Andre ressurser