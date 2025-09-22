Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Reddit varierer fra $148K per year for IC1 til $874K per year for IC6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $405K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Reddits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
IC1
SWE / MLE I(Inngangsnivå)
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
SWE / MLE II
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
SWE / MLE III
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
Senior SWE / MLE
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Reddit logo

Inkluderte stillinger

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Reddit in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $874,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Reddit for Programvareutvikler rollen in United States er $412,000.

