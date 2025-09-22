Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in United States hos Reddit varierer fra $214K til $298K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Reddits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025
Gjennomsnittlig Totallønn
100%
ÅR 1
Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig opptjeningsplan:
100% opptjenes i 1st-ÅR (100.00% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
