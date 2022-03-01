Selskapsoversikt
Reckitt
Reckitt Lønninger

Reckitts lønnsområde varierer fra $14,462 i total kompensasjon årlig for IT-teknolog i nedre ende til $492,450 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Reckitt. Sist oppdatert: 8/21/2025

$160K

Markedsføring
Median $161K
Regnskapsfører
$127K
Forretningsanalytiker
$20.2K

Dataanalytiker
$33.1K
Finansanalytiker
$28.1K
IT-teknolog
$14.5K
Ledelseskonsulent
$85.4K
Maskinteknisk ingeniør
$187K
Produktsjef
$114K
Prosjektleder
$31.9K
Salg
$492K
Programvareingeniør
$161K
Løsningsarkitekt
$102K
Teknisk programsjef
$93.2K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Reckitt er Salg at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $492,450. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Reckitt er $97,799.

Andre ressurser