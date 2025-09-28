Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos realtor.com varierer fra $111K per year for T1 til $255K per year for T6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $195K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for realtor.coms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
