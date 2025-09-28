Produktleder-kompensasjon in United States hos realtor.com varierer fra $247K per year for T3 til $294K per year for T7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $285K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for realtor.coms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
