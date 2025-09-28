Dataforsker-kompensasjon in United States hos realtor.com varierer fra $141K per year for T2 til $196K per year for T5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $181K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for realtor.coms totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
