RealPage
  Lønninger
  Løsningsarkitekt

  Alle Løsningsarkitekt lønninger

RealPage Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in United States hos RealPage utgjør totalt $127K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for RealPages totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Totalt per år
$127K
Nivå
E13
Grunnlønn
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
12 År
Års erfaring
19 År
Hva er karrierenivåene hos RealPage?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
