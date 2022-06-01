Selskapsoversikt
Realogy
Realogy Lønninger

Realogys lønnsområde varierer fra $100,509 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $185,925 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Realogy. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $176K
Dataanalytiker
$186K
Personal
$101K

IT-teknolog
$111K
Produktdesigner
$140K
Rekrutterer
$129K
Løsningsarkitekt
$159K
FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Realogy es Dataanalytiker at the Common Range Average level con una compensación total anual de $185,925. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Realogy es $139,695.

