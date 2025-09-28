Selskapskatalog
REA Group
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

REA Group Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Australia hos REA Group utgjør totalt A$205K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for REA Groups totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Totalt per år
A$205K
Nivå
Lead Developer
Grunnlønn
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Bonus
A$16.5K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos REA Group?

A$249K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos REA Group in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$335,240. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos REA Group for Programvareutviklingsleder rollen in Australia er A$192,062.

