Selskapsoversikt
REA Group
REA Group Lønninger

REA Groups lønnsområde varierer fra $76,389 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $144,619 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i REA Group. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $106K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataingeniør

Produktsjef
Median $127K
Produktdesigner
Median $76.4K

Programvareingeniørsjef
Median $131K
Dataanalytiker
$100K
Dataanalytiker
$119K
Løsningsarkitekt
$145K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos REA Group er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $144,619. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos REA Group er $119,100.

Andre ressurser