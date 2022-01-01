Selskapskatalog
RBC
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

RBC Lønninger

RBCs lønn varierer fra $36,123 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $201,000 for en Stabssjef på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos RBC. Sist oppdatert: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareutvikler
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS Ingeniør

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Forretningsanalytiker
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produktleder
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dataforsker
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finansanalytiker
Median $64.3K

Risk Analyst

Produktdesigner
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX Designer

Programvareutviklingsleder
Median $127K
Dataanalytiker
Median $57.7K
Prosjektleder
Median $71.1K
Investeringsbankmann
Median $75.1K
Løsningsarkitekt
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX-forsker
Median $86.7K
Aktuar
Median $68.7K
Regnskapsfører
Median $71K
Forretningsoperasjoner
Median $51.1K
Kundeservice
Median $38K
Markedsføring
Median $101K
Salg
Median $36.1K
Programleder
Median $138K
Forretningsoperasjonsleder
Median $99K
Teknisk programleder
Median $100K
Dataforskningsleder
Median $82.1K
Administrativ assistent
$38.3K
Forretningsutvikling
$44.7K
Stabssjef
$201K
Bedriftsutvikling
$110K
Grafisk designer
$48.9K
Personalavdeling
$200K
Juridisk
$56.8K
Ledelsesrådgiver
$44.4K
Markedsføringsoperasjoner
Median $69.5K
Partnerleder
$113K
Produktdesignleder
$164K
Teknisk forfatter
$45.2K
Totale belønninger
$95.6K
Risikokapitalist
$121K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos RBC er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos RBC er Stabssjef at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $201,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos RBC er $79,163.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for RBC

Relaterte selskaper

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser