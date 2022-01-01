Selskapsoversikt
Razorpay
Razorpay Lønninger

Razorpays lønnsområde varierer fra $4,880 i total kompensasjon årlig for Markedsføringsoperasjoner i nedre ende til $200,862 for Løsningsarkitekt i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Razorpay. Sist oppdatert: 8/24/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend programvareingeniør

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

DevOps-ingeniør

Programvareingeniørsjef
Median $101K
Produktsjef
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Produktdesigner
Median $44.8K

UX-designer

Forretningsanalytiker
Median $22.8K
Dataanalytiker
Median $33.9K
Teknisk programsjef
Median $58.2K
Forretningsutvikling
$73.2K
Dataanalytiker
$14K
Datavitensskapssjef
$194K
Personal
$76.3K
Ledelseskonsulent
$63.8K
Markedsføring
$33.6K
Markedsføringsoperasjoner
$4.9K
Produktdesignsjef
$67.4K
Programsjef
$29.6K
Prosjektleder
$24.5K
Salg
$141K
Løsningsarkitekt
$201K
Teknisk forfatter
$29.4K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Razorpay er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

7 years post-termination exercise window.

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Razorpay er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $200,862. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Razorpay er $63,845.

Andre ressurser