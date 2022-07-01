Selskapskatalog
Raya Lønninger

Rayas lønn varierer fra $4,534 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $190,950 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Raya. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $175K
Forretningsanalytiker
$4.5K
Dataforsker
$11.9K

Produktleder
$191K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Raya er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $190,950. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Raya er $93,470.

Andre ressurser