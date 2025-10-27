Selskapskatalog
Rapyd
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Rapyd Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in United Arab Emirates hos Rapyd utgjør totalt AED 441K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Rapyds totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/27/2025

Median Pakke
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Totalt per år
AED 441K
Nivå
Backend Developer
Grunnlønn
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Rapyd in United Arab Emirates ligger på en årlig totalkompensasjon på AED 516,795. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Rapyd for Programvareutvikler rollen in United Arab Emirates er AED 431,998.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Rapyd

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Uber
  • Snap
  • Facebook
  • Airbnb
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser