Ralph Lauren
Ralph Lauren Lønninger

Ralph Laurens lønn varierer fra $18,296 i total kompensasjon per år for en Cybersecurity Analyst på laveste nivå til $218,900 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ralph Lauren. Sist oppdatert: 10/25/2025

Cybersecurity Analyst
Median $18.3K
Forretningsoperasjoner
$78.4K
Forretningsanalytiker
$61.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Dataforsker
$25.4K
Personalavdeling
$71.6K
Information Technologist (IT)
$25K
Produktdesigner
$80.4K
Produktleder
$90.5K
Salg
$155K
Programvareutvikler
$219K
Løsningsarkitekt
$53.9K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ralph Lauren er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $218,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ralph Lauren er $71,640.

