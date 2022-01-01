Selskapsoversikt
Rally Health
Rally Health Lønninger

Rally Healths lønnsområde varierer fra $89,445 i total kompensasjon årlig for Personal i nedre ende til $321,300 for Dataanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Rally Health. Sist oppdatert: 8/20/2025

$160K

Dataanalytiker
$321K
Personal
$89.4K
Produktdesigner
Median $153K

Produktsjef
Median $210K
Rekrutterer
$156K
Programvareingeniørsjef
Median $305K
Teknisk programsjef
$219K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Rally Health er Options underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (12.50% halvårlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (12.50% halvårlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Rally Health er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $321,300. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Rally Health er $210,000.

