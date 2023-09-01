Selskapskatalog
Raisin
Raisin Lønninger

Raisins lønn varierer fra $60,022 i total kompensasjon per år for en Cybersecurity Analyst på laveste nivå til $110,546 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Raisin. Sist oppdatert: 10/24/2025

Programvareutvikler
Median $91.3K
Produktleder
Median $83.7K
Programvareutviklingsleder
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Den høyest betalte rollen rapportert hos Raisin er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $110,546. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Raisin er $87,521.

