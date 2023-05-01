Railway Lønninger

Selskapskatalog
Railways lønn varierer fra $11,629 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $199,000 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Railway. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Produktdesigner
$199K
Produktleder
$14.2K
Programvareutvikler
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Railway er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $199,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Railway er $14,234.

