Radix
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Fullstack Programvareutvikler

Radix Fullstack Programvareutvikler Lønninger

Fullstack Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Brazil hos Radix utgjør totalt R$126K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Radixs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Totalt per år
R$126K
Nivå
Senior
Grunnlønn
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Radix?
Siste lønnsrapporter
Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Fullstack Programvareutvikler hos Radix in Brazil ligger på en årlig totalkompensasjon på R$228,092. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Radix for Fullstack Programvareutvikler rollen in Brazil er R$125,571.

Andre ressurser