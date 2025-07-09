Selskapskatalog
Qwant
Qwant Lønninger

Qwants lønn varierer fra $51,290 i total kompensasjon per år for en Datavitenskaper på laveste nivå til $65,771 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Qwant. Sist oppdatert: 11/29/2025

Programvareingeniør
Median $65.8K
Datavitenskaper
$51.3K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Qwant er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $65,771. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qwant er $58,530.

Andre ressurser

