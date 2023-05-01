Selskapskatalog
QVC
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

QVC Lønninger

QVCs lønn varierer fra $15,217 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $101,000 for en Programvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos QVC. Sist oppdatert: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $101K
Forretningsanalytiker
$83.6K
Kundeservice
$15.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Dataanalytiker
$62.6K
Finansanalytiker
$40.2K
Informasjonsteknolog (IT)
$46.9K
Rekrutterer
$24.1K
Programvareutviklingsleder
$87K
UX-forsker
$84.6K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos QVC er Programvareingeniør med en årlig totalkompensasjon på $101,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos QVC er $62,616.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for QVC

Relaterte selskaper

  • Uber
  • Coinbase
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qvc/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.