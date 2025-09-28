Selskapskatalog
Qualtrics
  • Teknisk programleder

  • Alle Teknisk programleder lønninger

Qualtrics Teknisk programleder Lønninger

Teknisk programleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Qualtrics utgjør totalt $198K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Totalt per år
$198K
Nivå
L4
Grunnlønn
$149K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$7.4K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Qualtrics?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Qualtrics in United StatesTeknisk programleder职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$432,000。
Qualtrics in United StatesTeknisk programleder职位的年度总薪酬中位数为$197,900。

