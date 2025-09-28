Selskapskatalog
Qualtrics Technical Account Manager Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

A$180K - A$209K
Australia
Vanlig Område
Mulig Område
A$166KA$180KA$209KA$233K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Technical Account Manager at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of A$232,543. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the jobFamilies.Technical Account Manager role in United States is A$166,102.

