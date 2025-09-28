Selskapskatalog
Qualtrics
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Test Engineer

  • Alle Software Test Engineer lønninger

Qualtrics Software Test Engineer Lønninger

Software Test Engineer-mediankompensasjonspakken in United States hos Qualtrics utgjør totalt $136K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Totalt per år
$136K
Nivå
L4
Grunnlønn
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Qualtrics?

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Software Test Engineer tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Software Test Engineer la Qualtrics in United States ajunge la o compensație totală anuală de $207,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Qualtrics pentru rolul de jobFamilies.Software Test Engineer in United States este $136,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Qualtrics

Relaterte selskaper

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser