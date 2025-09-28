Programvareutviklingsleder-kompensasjon in United States hos Qualtrics varierer fra $342K per year for Associate Manager til $382K per year for Senior Director of Engineering. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $415K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)