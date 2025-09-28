Selskapskatalog
Qualtrics
Qualtrics Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Qualtrics varierer fra $159K per year for L3 til $510K per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $202K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
Software Engineer I(Inngangsnivå)
$159K
$120K
$32.1K
$6.5K
L4
Software Engineer II
$215K
$155K
$50.5K
$9.6K
L5
Software Engineer III
$318K
$188K
$102K
$27K
L6
Software Engineer IV
$362K
$208K
$131K
$23.3K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderte stillinger

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Qualtrics in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $510,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualtrics for Programvareutvikler rollen in United States er $196,000.

Andre ressurser