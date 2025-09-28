Selskapskatalog
Qualtrics
Qualtrics Cybersecurity Analyst Lønninger

Den gjennomsnittlige Cybersecurity Analyst totalkompensasjonen hos Qualtrics varierer fra $113K til $158K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$122K - $148K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$113K$122K$148K$158K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Qualtrics ligger på en årlig totalkompensasjon på $157,760. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualtrics for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen er $112,880.

Andre ressurser