Salg-kompensasjon in United States hos Qualtrics varierer fra $138K per year for L3 til $390K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $138K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L3
$107K
$85.9K
$5.8K
$15K
L4
$158K
$97.5K
$20K
$40K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$270K
$180K
$66.7K
$22.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)