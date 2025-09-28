Produktleder-kompensasjon in United States hos Qualtrics varierer fra $176K per year for L4 til $690K per year for L7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $255K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Qualtricss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/28/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Qualtrics er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)